變種危機! 變種新冠病毒英國大擴散 更入侵荷蘭澳洲等國家 勢影響當地經濟

英國倫敦及周邊英格蘭東南部地區日前出現變種新冠病毒，但官方近日指出疫情已蔓延至全國，包括蘇格蘭、威爾斯等都有零星病例。此外，鄰國丹麥、荷蘭、意大利，甚至是位在南半球的澳洲亦有境外輸入的個案，變種病毒有擴散至全球之趨勢。



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英國首相約翰遜日前宣布倫敦及東南區進入第4級「封城」的最高警戒，然而變種新冠病毒並非只局限於這些地區。根據英國《太陽報》（The Sun）報道，英格蘭公共衛生署國家感染中心副主任霍普金斯（Susan Hopkins）昨日（20 日）警告，變種病毒已擴散至全英「所有區域」，如果傳染進一步擴散，有可能發生類似疫情爆炸的狀況。她表示，在許多其他地區如威爾斯、蘇格蘭，都有發現變種病毒病例，只是數量較少。

除了英國，遠在南半球的澳洲也遭新型變種病毒入侵。澳洲廣播公司新聞網（ABC News）今（21）日報導，新南威爾斯州（New South Wales）衛生首長項特（Kerry Chant）證實，從 2 名自英國入境的旅客身上檢測出新型變種病毒。新南威爾斯州州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）指出，當地北部海邊阿瓦隆（Avalon）海灘群聚感染發現的病毒株和英國變種病毒類似。不過項特強調，新型變種病毒和阿瓦隆近期爆發的群組感染無關。

世界衛生組織流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）昨日接受英國廣播公司（BBC）專訪時亦指出，不只澳洲，英國鄰近的丹麥、荷蘭等也有發現與英國相同的新變種病毒株。她表示，進行更多的病毒基因定序工作，將有助於確定此新病毒株是否在其他地方傳播。

變種新冠病毒在英國爆發，已令英國再需要封城，影響當地的聖誕和新年市道，進一步打擊經濟。

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