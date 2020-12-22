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【疫市直擊】疫情下西貢小店客路兩極化　靠假日郊遊・街坊生意「睇天造人」

業界頭條 16:01 2020/12/22

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許姑娘指出西貢人流比之前少。

新冠肺炎肆虐，外地遊客固然絕跡，部分遊客區舖位生意劇減，即使本地人假日到郊外遊覽亦難維持扛生意，甚至有西貢店舖索性閒日拉閘停業。

位於西貢舊村西貢正街的金山粥店，老闆娘直言生意在新冠肺炎疫情下減少一半，現時也是做街坊生意多。昔日人滿為患的粥店，記者到訪時竟然有段時間全店空枱，非常罕見。

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金山粥店現時主要做街坊生意。

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但有些食店尚算頂得住。「許姑娘家鄉茶粿」位於西貢市場街 21 號，一直是西貢的美食名物，老闆許姑娘直說新冠肺炎疫情後生意最少跌一半。她說：「我們本身只做星期六、日生意，閒日不賣茶粿，生意在疫情下有段時門跌了一半。之前有內地團直情會『掃貨』，不過近來香港人喜歡本地郊遊，星期六日多了人入西貢，露營行山時都會過來幫襯一下，生意算不錯，叫做維持到。做生意反而會要看天氣，天氣好時多人郊遊生意便做得不錯。」

金山粥店的粥品遠近馳名。

許姑娘指出，西貢閒日平時會比較少人，故做生意要有針對性，例如星期二、三造花生糖準備星期六日擺檔出售，妥善安排工作盡力搞好生意。臨近新年，舖頭也會研究更多新產品應市。

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撰文 : 陳文政

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