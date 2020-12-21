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【限時優惠】Medcross 迷彩港產口罩 獨立包裝售 $50盒

行內熱話 18:40 2020/12/21

分享：

香港口罩廠 Medcross 表示，現正推出聖誕快閃優惠，迷彩口罩優惠啦只售 $50/盒，為 30 個獨立包裝 Level 2 口罩，有 2 款迷彩設計!

【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

Medcross 迷彩港產口罩

Medcross 口罩規格

-美國 ASTM F2100 - 2級
-歐盟 EN14683:2019 Type IIR
-BFE > 99%, PFE > 99%, VFE 99%
-尺寸：成人 - 175 x 95mm
-獨立包裝 ; 30片 1 盒
-香港製造

售價:$50

口罩購買連結<<<

Medcross 迷彩港產口罩

【其他內容】 【一包齊三色】MEDEIS 聖誕 Lv3 口罩清貨減價! 莎莎特價售 $65/30個

【其他內容】  【指定門市】COLORMASK 冬天色系成人口罩 獨立包裝售$20/10片起

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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