【限時優惠】Medcross 迷彩港產口罩 獨立包裝售 $50盒

香港口罩廠 Medcross 表示，現正推出聖誕快閃優惠，迷彩口罩優惠啦只售 $50/盒，為 30 個獨立包裝 Level 2 口罩，有 2 款迷彩設計!



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▲ Medcross 迷彩港產口罩

Medcross 口罩規格

-美國 ASTM F2100 - 2級

-歐盟 EN14683:2019 Type IIR

-BFE > 99%, PFE > 99%, VFE 99%

-尺寸：成人 - 175 x 95mm

-獨立包裝 ; 30片 1 盒

-香港製造

售價:$50

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▲ Medcross 迷彩港產口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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