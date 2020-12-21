禁晚市堂食等防疫措施延長 14 日 食店生意跌 6 成 店主感無奈唯有捱住先

防疫措施延長至明年 1 月，有食肆表示沒有辦法，從公共衛生來說防疫是必要，現時做好本份靠口碑和質素取勝。金雞去骨海南雞專門店老闆蔡偉民表示，疫情下整個營運模式改變，晚市雖可做外賣，但始終未能幫補堂食生意。該食店在禁堂食後整體生意下跌 5 成，並指現時部署策略已沒有用，會跟著政府下一步措施見步行步。

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▲ 金雞去骨海南雞專門店

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蔡偉民又指：「3 時前生意還好，不過冬天晚上，加上 6 時後禁堂食令，晚上只有外賣生意。市區影響嚴重，尤其九龍城及佐敦等分店，整體生意額下跌約 6 成。始終西貢是港人後花園，周末或假期行山遊玩，生意尚可，但市區就不同。」

蔡偉民又稱，現時雖有 FoodPanda 等外賣平台幫手，因外賣平台佣金昂貴，且只可幫助 1 成生意，故不打算再加入其他外賣平台。事實上，店方已兩年間沒有加價，主要靠口碑和質素取勝。

▲ 金雞去骨海南雞專門店老闆蔡偉民

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