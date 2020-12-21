  • 18°C
香港時間 : 20201221日 (一) 19:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

禁晚市堂食等防疫措施延長 14 日 食店生意跌 6 成 店主感無奈唯有捱住先

業界頭條 17:26 2020/12/21

分享：

防疫措施延長至明年 1 月，有食肆表示沒有辦法，從公共衛生來說防疫是必要，現時做好本份靠口碑和質素取勝。金雞去骨海南雞專門店老闆蔡偉民表示，疫情下整個營運模式改變，晚市雖可做外賣，但始終未能幫補堂食生意。該食店在禁堂食後整體生意下跌 5 成，並指現時部署策略已沒有用，會跟著政府下一步措施見步行步。

創意救生意！油麻地酒店聖誕推3日兩夜自助遊體驗藝術見下頁

金雞去骨海南雞專門店

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

蔡偉民又指：「3 時前生意還好，不過冬天晚上，加上 6 時後禁堂食令，晚上只有外賣生意。市區影響嚴重，尤其九龍城及佐敦等分店，整體生意額下跌約 6 成。始終西貢是港人後花園，周末或假期行山遊玩，生意尚可，但市區就不同。」

蔡偉民又稱，現時雖有 FoodPanda 等外賣平台幫手，因外賣平台佣金昂貴，且只可幫助 1 成生意，故不打算再加入其他外賣平台。事實上，店方已兩年間沒有加價，主要靠口碑和質素取勝。

金雞去骨海南雞專門店老闆蔡偉民

禁堂食餐廳高檔食材難去貨 加強Party外賣頂住聖誕檔期見下頁

加入外賣平台也難谷生意　廟街煲仔飯店：冬天生意回不去從前盛況見下頁

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

 

撰文 : 鍾采餘

相關文章

【疫市直擊】航運班次不穩來貨價升近倍　油麻地果欄檔主：盡量賣平啲只求客人開心
2020/12/18
【疫市直擊】航運班次不穩來貨價升近倍　油麻地果欄檔主：盡量賣平啲只求客人開心
第 4 輪援助多行業無法受惠 張建宗：不續推保就業 失業潮勢殺到!?
2020/12/20
第 4 輪援助多行業無法受惠 張建宗：不續推保就業 失業潮勢殺到!?
商業營銷 疫情 餐飲 限聚令

上一篇文章

【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】

下一篇文章

【限聚令延長】晚市禁堂食・2人限聚令延長14日 聖誕元旦無法外出享用晚餐 (不斷更新)
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】電腦節冬季購物節動漫電玩節取消・書展停・工展會延期　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】電腦節冬季購物節動漫電玩節取消・書展停・工展會延期　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣