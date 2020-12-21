【附購買點資料】Good Mask 推 Little Twins Star 限量版 Lv3 口罩 售$128/50個

香港口罩廠 Good Mask 表示，即日推出 Little Twins Star 口罩。



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Good Mask 指， 即時開始發售 Little Twins Star 圖案口罩。此口罩印有可愛 Little Twins Star 圖案，全為 Level 3 水平，一盒 30 片獨立包裝售 $88/盒，50片非獨立包裝則售 $128/盒。

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▲ Good Mask Little Twins Star 口罩 "> ▲ Good Mask Little Twins Star 口罩

Good Mask 口罩規格



-成人175*95mm / 160*95mm (12月21日15:00各門市開賣)

-中童145*95mm (12月23日 15:00各門市開賣)

-幼童125*85mm (12月23日 15:00各門市開賣)



-BFE, PFE, VFE >99%

-ASTM Level 3

-EN14683 type II R

-STC 正印

售價:

$88/ 盒 (30片獨立包裝)

$128/ 盒 (50片非獨立包裝)



Good Mask 門市地址



【九龍區】

旺角門市: 九龍亞皆老街旺角先達廣場地下8號鋪 (旺角站D2出口) 6611 8963

尖沙咀門市 : 九龍尖沙咀加連威老道74號威華大廈地下 Shop E 6139 9982

油麻地門市: 油麻地彌敦道540號B舖 (油麻地站A2出口)

6536 6686

觀塘門市: 觀塘駱駝漆大廈第二座地下C1A舖 (觀塘站B出口開源道) 6187 7003



【港島區】

中環德輔道中55號協成行中心地下(舊中藝) 9194 9676

銅鑼灣軒尼詩道502號黃金廣場地下1至2號舖（銅鑼灣地鐵站F1出口左邊） 9039 9902 （營業時間延長 : 11am - 10pm）

銅鑼灣駱克道478-484號本德大廈地下E舖（銅鑼灣二期對面） 6611 8672

灣仔門市: 灣仔修頓中心莊士敦道113號地下6B號舖 (灣仔地鐵站A3出口轉右) 6655 7793



【新界區】

荃灣門市: 新界荃灣青山道144-172號荃豐中心1樓B2號舖 9194 4612

元朗門市: 元朗福德街16號A地下（國康中西大藥房） 2758 3055

大圍門市: 大圍大圍道16號富嘉花園地下28A號舖 (大圍站A出口) 9109 9963

屯門門市：屯門屯利街1號華都商場5B2舖 9194 8237

營業時間 : 11am - 8pm



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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