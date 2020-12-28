2020 年即將完結，今年全球受新冠肺炎疫情影響，令不少企業因而進行數碼轉型。網絡保安和電子商務將成為 2021 年商界的主流，而科技應用在明年同樣會受到疫情考驗。以下是 2021 年企業科技創新的 10 大趨勢：

(1) 人工智能 (AI)

人工智能繼續成為 2021 年企業創新的關鍵技術趨勢之一，並將為推動企業轉型作出最大貢獻。機器學習（Machine Learning）使工作更加輕鬆，並簡化流程。它使用計算機系統模擬人類大腦運作，並將科學和邏輯流程結合在一起。2021 年人工智能趨勢包括：在電子商務中使用大數據，以及利用面部識別和測量體溫等工具，幫助企業控制新冠肺炎疫情。

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(2) 5G技術

第 5 代無線通訊技術（5G）肯定會影響商業世界，因為它能提高採礦和農業等行業流程數碼化，從而可以廣泛開發物聯網方案，加強控制農作物、避免蟲害或計算肥料的使用量。採礦業方面，它可以開發自動駕駛和新型感應器，減少工作的風險並提高生產效率。善用能源和水資源，減少二氧化碳排放，5G 還使城市發展更具可持續性。

盡管 5G 正逐步發展，但 2021 年將是 5G 的 1 年：網速比 4G 快，連接設備數量將增加 100 倍，網上通話、圖片、音樂、應用程序和工具下載將直接受惠。

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(3) 數據分析

以正確的方式使用數據，可以提高營運效率，讓企業實現流程自動化、降低成本並作出正確決定。分析是實行業務數碼化的關鍵，在新冠肺炎疫情期間，受遠程工作影響，令數據分析的作用更為重要。透過用戶端或用戶獲得的有用數據不斷增加，收集、儲存和處理這些數據的工具也在增加。企業可透過即時和網上數據做出決策或改變方向。

（4）遙距辦公方案

遙距辦公在疫情下變得普及。由允許在雲端工作軟件到用於網絡安全的解決方案，出現了數百種遙距工作決方案。電子簽名已成為完成交易或以遠程方式簽署文件的方案，除了可用來對文件進行加密，還可以為任何電子交易簽名，而電子簽名還可以簡化公司內部的工作流程。

（5）物聯網

物聯網不僅實現了物體與互聯網的連接，還可以根據遠程指示的任務安排特定的事件。專家指出，2021 年物聯網將發揮最大的潛力將家中的設備連接，如通過 Siri 或 Alexa 向智能手機或電子設備助手下達命令，即可打開或關閉家用電器、門鎖或照明設備。

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(6) 應用多雲 (Multi-Cloud)

多雲意味著使用多個公有雲，如果公司試圖從每個公有雲中選擇特定服務以避免依賴單一公共雲服務商時，就可以選擇多雲。員工和客戶對使用無法滿足他們未來需求，且可能在某些活動中突然失敗的單個軟件方案變得愈來愈敏感。研究指出，自 2019 年以來，多雲策略已成為 70% 公司的通用策略。評估和使用多雲環境可以幫助確定在每種情況下，誰能提供最高效率和支持。

(7) 電子商務

電子商務是 2020 年的趨勢之一，打破了許多人對網上購物的印象，網絡保安成為大部分成功經驗的關鍵。預計到 2021 年，許多人將繼續透過互聯網購物，這意味網絡安全和售後服務將得到加強。此外，零售業也開始使用電子商務和關鍵倉庫，改善配送服務和速度。

(8) 區塊鏈

中國已經正式採用中央銀行數碼貨幣的項目，它將成為世界上首個擁有數碼貨幣的國家。羅兵咸永道（PｗC）在 11 月發表的相關報告中指出，區塊鏈技術有望在 2030 年使世界國內生產總值（GDP）增長 1.76 萬億美元，為衛生、金融、物流、銷售或公共部門等不同領域創造價值。

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(9) 虛擬實境（VR）和擴增實境（AR）

簡單來說，虛擬現實將個人沉浸在環境中，而擴增實境則擴大用戶的環境。隨著 AR 成為主流，預計更多的公司將在其營銷策略中使用它與客戶建立更牢固、更持久的關係。隨著世界逐漸適應疫情後的局限性，AR 可以在日常互動中發揮重要作用。

(10) 網絡安全

這是跟企業最相關的項目之一，幫助企業解決在新冠肺炎疫情期間實行遠程辦公造成的障礙。網絡安全在 2021 年，將繼續成為重要趨勢。因為許多公司正在以混合模式或完全遠程的方式工作，令電腦資訊、密碼、機密文件的安全受到考驗。2021 年網絡保安趨勢將會是使用人工智能識別新的攻擊威脅；使用區塊鏈技術保證數據安全；改進遠程身份驗證方案，以隨時了解何人及何時查閱公司的信息。

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