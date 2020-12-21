【限聚令延長】晚市禁堂食・2人限聚令延長14日 聖誕元旦無法外出享用晚餐 (不斷更新)

本港疫情仍未有回落跡象，而政府早前公布的一系列防疫措施將於本周三屆滿。政府會將有關防疫措施再延長 14 日，包括食肆禁晚市堂食、2 人限聚令及關閉十多個處所等，直至明年 1 月 6 日 (星期三)。意味著今年聖誕和元旦，市民不能外出享用晚餐。

食衛局局長陳肇始表示，目前疫情處於最嚴峻、關鍵時刻，即使港府收緊社交距離措施，但確診數目仍維持高位，每日約 80 宗。她強烈呼籲所有市民留在家中過節，勿與非同住家人聚餐，以防「一傳十、十傳百」。

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▲ 政府會將有關防疫措施再延長 14 日，包括食肆禁晚市堂食、2 人限聚令及關閉十多個處所等，直至明年 1 月初。意味著今年聖誕和元旦，市民不能外出享用晚餐

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隨著英國變種的病毒有高傳染力，政府禁止所有過去 14 日曾在英國停留過 2 小時的人士登機，今晚凌晨起將不會再有英國乘客抵港。此外，由英國抵港人士要在酒店檢疫 14 日後，需要留家多 7 日，當 19 至 20 天檢測有結果後才可自由外出。

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