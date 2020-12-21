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【限聚令延長】晚市禁堂食・2人限聚令延長14日 聖誕元旦無法外出享用晚餐 (不斷更新)

業界頭條 15:14 2020/12/21

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本港疫情仍未有回落跡象，而政府早前公布的一系列防疫措施將於本周三屆滿。政府會將有關防疫措施再延長 14 日，包括食肆禁晚市堂食、2 人限聚令及關閉十多個處所等，直至明年 1 月 6 日 (星期三)。意味著今年聖誕和元旦，市民不能外出享用晚餐。

食衛局局長陳肇始表示，目前疫情處於最嚴峻、關鍵時刻，即使港府收緊社交距離措施，但確診數目仍維持高位，每日約 80 宗。她強烈呼籲所有市民留在家中過節，勿與非同住家人聚餐，以防「一傳十、十傳百」。

許樹昌 : 若疫情仍未受控 應延續防疫措施  甚至加辣實施類似戒嚴措施 商店需暫停營業見下頁

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

政府會將有關防疫措施再延長 14 日，包括食肆禁晚市堂食、2 人限聚令及關閉十多個處所等，直至明年 1 月初。意味著今年聖誕和元旦，市民不能外出享用晚餐

第 4 輪援助多行業無法受惠  張建宗：不續推保就業  失業潮勢殺到!?見下頁

隨著英國變種的病毒有高傳染力，政府禁止所有過去 14 日曾在英國停留過 2 小時的人士登機，今晚凌晨起將不會再有英國乘客抵港。此外，由英國抵港人士要在酒店檢疫 14 日後，需要留家多 7 日，當 19 至 20 天檢測有結果後才可自由外出。

政府再注資64億助疫情影響商戶 一文看清受惠行業及資助額 （持續更新）見下頁

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撰文 : 廖淑瑩

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禁晚市堂食等防疫措施延長 14 日 食店生意跌 6 成 店主感無奈唯有捱住先

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