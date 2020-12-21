【管理Tips】要求員工周日凌晨1點開會　Elon Musk 「狂人」作風反提升員工效率？

作為科技界的「狂人」，特斯拉（Tesla） 創辦人兼執行長馬斯克（Elon Musk）亦有一套獨特的管理風格。他曾經要求員工在星期日凌晨 1 點開會，雖然這個行為看似剝削員工的休息時間，但有員工認為反而能力提升他們的工作效率。

早在 3 月時，馬斯克曾在星期日凌晨 １ 時於 SpaceX 德州工廠召開全體員工會議，因為他想要知道為甚麼工廠未能不分晝夜建造星艦火箭（Starship）。工程團隊解釋，他們需要有更多人力輪班才能實行這個目標。因此，馬斯克在接下來的 48 小時內，聘請 252 名工人，令工廠員工人數增加 1 倍。馬斯克能夠在短時間內解決問題，也正是他平日做事風格的縮影。

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當時以 SpaceX 第 7 名員工身份加入火箭公司的 Gwynne Shotwell 表示，目前仍喜歡為 Elon Musk 效力，但坦言工作十分緊湊。Shotwell 曾在 2018 年 TED 的演講時表示，馬斯克的時間節奏雖然很快，但這可以促使團隊做得更好。他認為，即使投入所有時間和金錢，也未必能找到最好的解決方案。因此，讓團隊感到有壓力，並迫使團隊迅速前進，是重要的因素。

跟 Elon Musk 共同創辦神經科技公司 Neuralink 的 Max Hodak 也有類似的經歷。他指，馬斯克有令人難以置信的樂觀態度，他會突破想像限制，並向對方展示更多可能性，讓事情由不可能變成可能。

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Photo：Gentleman's Journal、Pixy.org、NASA Kennedy