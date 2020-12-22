【澳洲內循環】中澳關係惡化龍蝦出口受阻　轉內銷減價銷量增5倍需限購

中國澳洲兩國關係今年起急劇惡化，中方對澳洲實施經濟制裁，禁止大麥、棉花、牛肉發龍蝦等澳洲商品出口到中國。澳洲龍蝦出口中國受阻，導致供過於求，澳洲商家更推出半價優惠，每隻只售 20 澳元（約港幣 118 元），吸引當地大批市民搶購。

澳洲龍蝦禁止出口到中國，打撃當地龍蝦業。據《澳洲新聞網》報道，澳洲兩間連鎖超市 Woolworths 和 Coles 為了協助無法出口龍蝦的漁民，因而購入大量龍蝦，並在幾周內推出半價優惠。但由於顧客反應熱烈，兩間超市需實施限購，規定每名顧客最多只能購買4 隻龍蝦。

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▲ 澳洲兩間連鎖超市 Woolworths 和 Coles 為了協助無法出口龍蝦的漁民，因而購入大量龍蝦，並在幾周內推出半價優惠

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Woolworths 表示，自從推出半價優惠後，短短 4 日的銷量已達到去年聖誕假期銷量的 2 倍，因此預計今年龍蝦的銷量或達 35 噸，跟去年只有 6.5 噸的龍蝦銷量增長多約 5 倍。

過去幾年，澳洲高達 90% 以上的龍蝦出口至中國，但由於今年兩國之間的貿易衝突不斷升級，澳洲龍蝦產業因而大受衝擊，現時只好把市場目標轉向國内，龍蝦價格也因而大跌。

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