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【SME學堂】港人最愛「海邊走走」旅客大減收入急跌　靠3招谷底翻身？

商管策略 19:42 2020/12/21

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「海邊走走」成為不少港人到台灣旅遊必買的手信之一，但今年受新冠肺炎疫情影響，令品牌的收入大跌。公司創辦人游盛凱雖然預計，不到店舖營收會突然大跌，但也在這個時候重新整理策略和布局。

過去不到 1 年的時間，游盛凱快速做了幾個決定，第一是為實體門市重新調整。原本海邊走走都是鎖定在北部遊客較多的區域開店，僅西門町便有 3 間分店，但在新冠肺炎疫情期間，該區就有 2 間分店停業。

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海邊走走在今年還推出首個子品牌「海拿滋」，主要售賣堅果產品

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第二，原本生意太忙、未能顧及中南部市場，也成為現時拓展的重點市場。品牌不到一年時間，就在新竹、台中、高雄開設 3 間實體門市。

最後，海邊走走在今年還推出首個子品牌「海拿滋」，主要售賣堅果產品。這些都是在疫情下的嘗試。游盛凱表示，2020 年海邊走走業績減少大約 2 至 3 成，但他預期 2021 年營運應該可以由谷底中翻身。

雖然現時受新冠肺炎疫情衝擊，海邊走走不少計劃被打亂。但展望未來，游盛凱希望品牌可以到海外開展分店，以華人為主的地方，如中國、香港、新加坡等。品牌今年也在日本和香港開設短租「快閃店」，反應也不錯，游盛凱認為海外市場大有可為，只等疫情結束再計劃加減分店。

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Photo：海邊走走官網

撰文 : 廖淑瑩

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