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【兩種款式】台灣製中衛玩色特別版口罩 售$158盒

行內熱話 02:57 2020/12/21

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中衛口罩玩色系列

在網店 Creatived Shop 上，台灣製中衛玩色系列口罩已上架。中衛玩色口罩有黑+古銅和黑+月河藍選擇，售價 $158/30 個。

【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

中衛口罩玩色系列

【其他內容】  型格口罩逐個買! 屈臣氏特別圖案口罩夾糖式任你揀 門市增口罩專櫃
 

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【其他內容】  【指定門市】COLORMASK 冬天色系成人口罩 獨立包裝售$20/10片起

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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