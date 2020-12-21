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【香港製造】一盒齊五款! Astro Boy 小飛俠圖案口罩 獨立裝特價售 $119/30個

行內熱話 02:44 2020/12/21

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網店 Creatived Shop 表示，正發售 MainettiCare X Astro Boy 口罩。     

【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

此口罩上印有日本漫畫 Astro Boy 小飛俠可愛圖案，而且一盒已有齊 5 款圖案口罩。口罩為香港製造，有三種尺寸，提供 BFE/PFE > 98% 防護，一盒 30 個獨立包裝原售 $139，現特價 $119。現在購買任何Astro Boy 防疫口罩一盒，即送  Astro Boy 利是封1包 (1包/8隻, 混裝)

Astro Boy 圖案口罩

【其他內容】  型格口罩逐個買! 屈臣氏特別圖案口罩夾糖式任你揀 門市增口罩專櫃

Astro Boy口罩規格

-BFE、平均98%(細菌飛沫捕集效率考試) 

-PFE、平均98%(0.1μm微小粒子捕集效率考試) 

-一盒30個，一盒包括5個不同款式，每款6片

-獨立包裝，方便及衛生

-香港製造 

-成人 17.5 cm x 9.5 cm/中童 14..5 cm x 9.5 cm/幼童 12 cm x 7 cm

售價: $119/30個

【其他內容】 【一包齊三色】MEDEIS 聖誕 Lv3 口罩清貨減價! 莎莎特價售 $65/30個

    點擊圖片放大
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    +4

口罩購買連結<<<

口罩於 2 月 4 日寄出

【其他內容】  【指定門市】COLORMASK 冬天色系成人口罩 獨立包裝售$20/10片起

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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