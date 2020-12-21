【附優惠詳情】TruCare Mask Level 3口罩售 $1盒起

香港口罩廠 TruCare 指，今個聖誕指定款式 Level 3 口罩將以超癲價發售。



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

TruCare 表示，在指定時間，每日將有限量 150 盒的特價口罩發售，最平 $1 起。注意此活動只限會員參加，每人每天最多僅可以使用一次此優惠，買家可以優惠價 $1 或 $29 選購一盒口罩。

優惠口罩將於每晚八點準時開始發售

12月22日：165mm淺藍色非獨立包裝口罩 (每盒50片)

12月23日：145mm淺藍色非獨立包裝口罩 (每盒50片)

12月24日：175mm淺藍色非獨立包裝口罩 (每盒50片)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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