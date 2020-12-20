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許樹昌 : 若疫情仍未受控 應延續防疫措施 甚至加辣實施類似戒嚴措施 商店需暫停營業

業界頭條 19:57 2020/12/20

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今日香港確診 74 宗，25 宗源頭不明。中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日表示，如果香港疫情仍未受控，覺得現時的防疫措施需要延長，甚至加辣考慮類似戒嚴等措施。

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許樹昌指，現時周末市面仍人多車多，不少市民去逛商場，若無法減低人流，難以截斷肺炎傳播鏈。他認為，政府可以考慮縮減店舖的營業時間，甚至要求非必要商店暫停營業，例如鞋店、髮型屋、時裝店等。

許樹昌認為，要在香港推行全民強制檢測有困難度，因為香港人口密度高，要配合居家令才達到效果。若全港要停頓約 4 星期，是需要市民和企業全力配合。加上香港現已出現爆發，所以應針對高危地區和高危群組進行檢測。

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撰文 : 張文啟

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