【可愛親子裝】HELLO KITTY/MY MELODY 圖案口罩 日本城售 $29.9包

日本城表示，正在指定門市和網店發售 HELLO KITTY/MY MELODY 圖案口罩。



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HELLO KITTY/MY MELODY 圖案口罩設有 3 種尺寸，分別為成人、中童和幼童，售$29.9/10 個，全獨立包裝。

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卡通口罩規格

女士口罩約16.5x9.5cm

中童口罩約14.5x9cm

幼童口罩約12.5x7.5cm

BFE及PFE≧98%

製造廠榮獲ISO22000及Sedex認證

三層不織布布料製造

每款1包10片裝



每片獨立包裝



售價:$29.9

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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