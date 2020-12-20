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【可愛親子裝】HELLO KITTY/MY MELODY 圖案口罩 日本城售 $29.9包

行內熱話 14:43 2020/12/20

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日本城表示，正在指定門市和網店發售 HELLO KITTY/MY MELODY 圖案口罩。
   
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

 HELLO KITTY/MY MELODY 圖案口罩設有 3 種尺寸，分別為成人、中童和幼童，售$29.9/10 個，全獨立包裝。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【其他內容】屈臣氏口罩限時特價! 特別款雪花口罩售 $89.9 盒 另送 $10 現金券

卡通口罩規格 

女士口罩約16.5x9.5cm

中童口罩約14.5x9cm

幼童口罩約12.5x7.5cm

BFE及PFE≧98%

製造廠榮獲ISO22000及Sedex認證

三層不織布布料製造

每款1包10片裝

每片獨立包裝

售價:$29.9

口罩購買連結<<<

指定門市<<<

【其他內容】  【消委會 5 星評級】港產終轉獨立包裝!理的 Level 3 口罩新版登場 售$85盒

【其他內容】 【附優惠詳情】一盒齊三色! Govek 聖誕口罩買一送一 全獨立包裝售 $24.5 盒

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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