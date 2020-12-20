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第 4 輪援助多行業無法受惠 張建宗：不續推保就業 失業潮勢殺到!?

業界頭條 00:06 2020/12/20

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政府日前公布第 4 輪防疫抗疫基金細節，涉款 64 億港元。但由於只能資助部分較受 12 月防疫限制措施的行業 (受惠行業按此瀏覽)，被指無法打救其他同樣受疫情影響的行業。此外，今次防疫抗疫基金又被批評明益僱主，員工可能同樣面對被裁壓力。     

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政務司司長張建宗昨在電台節目中指，新一輪措施要精準及有針對性，不能像首三輪般寬鬆。他又指在考慮政府整體財政情況後，現不會考慮再推出保就業計劃，指政府需要「儲彈藥」應付未來疫情需要。 

香港餐飲聯業協會會長黃家和出席電台節目時表示，歡迎政府補貼，但不理解政府為何要分兩期發放資助。他指出，業界可利用資助額交租或支付緊急開支，但憂慮未必足夠支付員工薪金。但因現時政府未有提供派發資助的時間表，或有部分僱主暫停營業不結業，員工繼續放無薪假，未能受惠。他認為政府需考慮是否應再推保就業計劃。 

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撰文 : 張文啟

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