  • 13°C
香港時間 : 20201220日 (日) 02:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【一包齊三色】MEDEIS 聖誕 Lv3 口罩清貨減價! MEDEIS 口罩莎莎特價售 $65/30個

行內熱話 02:27 2020/12/20

分享：

 莎莎表示，正以特價發售 MEDEIS 聖誕 Lv3 口罩。
    
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

MEDEIS 聖誕口罩擁有 6 種款式，一包已有齊同系列的三個款式﹔口罩更是 Level 3 水平，一盒有 30 個口罩。此聖誕口罩原價售 $89，現在特價售 $65。此口罩在莎莎門市和網店有售。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

【其他內容】屈臣氏口罩限時特價! 特別款雪花口罩售 $89.9 盒 另送 $10 現金券

發售款式包括

MEDEIS三層扁耳繩外科醫療口罩–WONDERLAND冬季仙境（30個裝）/

MEDEIS三層扁耳繩外科醫療口罩–JINGLE叮叮噹（30個裝）/

MEDEIS三層扁耳繩外科醫療口罩–OH MY DEER黑森林（30個裝）/

MEDEIS三層扁耳繩外科醫療口罩–SANTA SWEATER聖誕衣（30個裝）/

MEDEIS三層扁耳繩外科醫療口罩–SNOWFLAKE夢幻飄雪（30個裝）/

MEDEIS三層扁耳繩外科醫療口罩–X'MAS EVE 平安夜（30個裝）

【其他內容】 【附優惠詳情】一盒齊三色! Govek 聖誕口罩買一送一 全獨立包裝售 $24.5 盒

MEDEIS口罩規格

-SGS國際檢測結果BFE. PFE≥99%，VFE≥97%
-ASTM F2100 Level 3
-EN 14683：2019 Type IIR
-6色耳繩配色
-6mm扁耳繩，無束縛感覺
-尺寸: 175mm x 95mm
-一盒 30 個

售價:$65

口罩購買連結<<<

【其他內容】  【消委會 5 星評級】港產終轉獨立包裝!理的 Level 3 口罩新版登場 售$85盒

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

相關文章

【指定門市】COLORMASK 冬天色系成人口罩 獨立包裝售$20/10片起
2020/12/19
【指定門市】COLORMASK 冬天色系成人口罩 獨立包裝售$20/10片起
3E>99%! 角落生物成人口罩 獨立裝售 $128/30個
今日
3E>99%! 角落生物成人口罩 獨立裝售 $128/30個
Sanrio HK 多款可愛卡通口罩 售 $28/10個起
今日
Sanrio HK 多款可愛卡通口罩 售 $28/10個起
網上購物 著數優惠 口罩

下一篇文章

Sanrio HK 多款可愛卡通口罩 售 $28/10個起
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】電腦節冬季購物節動漫電玩節取消・書展停・工展會延期　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】電腦節冬季購物節動漫電玩節取消・書展停・工展會延期　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣