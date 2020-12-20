【一包齊三色】MEDEIS 聖誕 Lv3 口罩清貨減價! MEDEIS 口罩莎莎特價售 $65/30個

莎莎表示，正以特價發售 MEDEIS 聖誕 Lv3 口罩。



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MEDEIS 聖誕口罩擁有 6 種款式，一包已有齊同系列的三個款式﹔口罩更是 Level 3 水平，一盒有 30 個口罩。此聖誕口罩原價售 $89，現在特價售 $65。此口罩在莎莎門市和網店有售。

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發售款式包括

MEDEIS三層扁耳繩外科醫療口罩–WONDERLAND冬季仙境（30個裝）/

MEDEIS三層扁耳繩外科醫療口罩–JINGLE叮叮噹（30個裝）/

MEDEIS三層扁耳繩外科醫療口罩–OH MY DEER黑森林（30個裝）/

MEDEIS三層扁耳繩外科醫療口罩–SANTA SWEATER聖誕衣（30個裝）/

MEDEIS三層扁耳繩外科醫療口罩–SNOWFLAKE夢幻飄雪（30個裝）/

MEDEIS三層扁耳繩外科醫療口罩–X'MAS EVE 平安夜（30個裝）

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MEDEIS口罩規格

-SGS國際檢測結果BFE. PFE≥99%，VFE≥97%

-ASTM F2100 Level 3

-EN 14683：2019 Type IIR

-6色耳繩配色

-6mm扁耳繩，無束縛感覺

-尺寸: 175mm x 95mm

-一盒 30 個

售價:$65

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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