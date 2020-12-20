Sanrio HK 多款可愛卡通口罩 售 $28/10個起

Sanrio HK 表示，正有多款卡通口罩在香港各零售渠道發售。



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

1，HKTVmall x Sanrio Characters 外科口罩 售價:$28/10個

2，Little Twin Stars 3D 立體布口罩 售價:$79

3，Hello Kitty 3D 涼感布口罩，售價:$79

4，Hey Smiley 牛津紡口罩連索繩袋套裝，售價: $98

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▲ Sanrio HK 多款卡通口罩 ▼ 點擊圖片放大

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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