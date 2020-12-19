【指定門市】COLORMASK 冬天色系成人口罩 獨立包裝售$20/10片起

▲ 笑顏COLORMASK彩色成人口罩

日本城表示，正發售笑顏 COLORMASK 冬天彩色成人口 罩10 片裝，一包售 $25，任揀 3 包 $60。



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COLORMASK 口罩規格

ASTM LEVEL2

BFE/PFE≧99%

4層口罩 更高防護

約175x95mm

每片獨立包裝 方便衛生

售價:$25/包

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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