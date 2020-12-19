涉用假單呃政府「本地口罩生產資助計劃」912 萬元 警方拘捕 5 人

警方早前表示成功拘捕 5 人，涉嫌於今年 3 月至 11 月，分飾四間不同公司，包括口罩材料和製造器材供應商、口罩製造廠及口罩分銷商，透過誇大成本及製造假單據，以高於成本價向政府提供 1000 萬個口罩，企圖欺詐政府「本地口罩生產資助計劃」批出 912 萬元。



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根據 「本地口罩生產資助計劃」，香港口罩生產商申請時，需以成本價向政府提供每月 200 萬個口罩，其餘口罩亦要在本地銷售。政府一共向涉案口罩廠購購買 1,000 萬個口罩，並已支付首 400 萬個口罩款項，即合共 912 萬元，即每個口罩售價為 2.28 元。

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▲ 香港製口罩

根據警方調查，該四間公司的董事，原為同一公司的負責人及員工。警方又發現，口罩材料供應商根本沒有購入口罩原材料的紀錄，銀行紀錄亦無跟該口罩廠的交易紀錄。警方又指口罩分銷商的部分單據及送貨單屬虛假，而且部分送貨單據地址也不完整。

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▲ 香港口罩生產線

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