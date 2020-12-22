【香港製造】雪糕店零售生意慘淡　推免費速遞服務救市

▲ 兩款期間限定味道：栗子和椰子，充滿冬日氣息。

新冠肺炎肆虐打擊零售行業，有雪糕店眼見街道人流變少推出遞服務，實行轉陣救市。

雪糕根據配方、空氣佔比率等等，可以分成多種類別，意式雪糕又名 Gelato，以呈現食材原本風味、口感綿滑為賣點，「Dood Bottega Gelateria」是主打 Gelato 的香港品牌，創辦人簡志煒（Jackson） 為了製作出美味雪糕，2016 年「一個中佬」前往意大利 Gelato University 深造，於 2018 年灣仔開設地舖廣受歡迎，後來被新世界發展邀請於 K11 Musea 開店。

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可惜好景不常，新冠肺炎令全港零售業萎縮，街舖生意劇減，公司最近決定轉戰外賣市場。 簡志煒表示：「每天我都會鮮製雪糕，絕不用預拌或已加工的現成材料，放進雪糕機內鍋攪拌製冷到約 -17℃ 就可以造出空氣含量只有 20%，綿滑濃厚意大利雪糕。」

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▲ 簡志煒熱愛 Gelato，樂於每日鮮時令口味，與香港人分享美味。

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簡志煒解釋，傳統雪糕製作溫度大約在攝氏 -30 度至 -40 度之間， Gelato 則約在攝氏 -12 至 -14 度，稍高的溫度能令材料原味更突出、口感更豐富。另外製作 Gelato 攪拌速度會比一般雪糕慢，過程中不會打入太多空氣，製作時間較長會令令做出來的雪糕更柔滑、密度更高。

溫度不夠低，速遞時會否影響雪糕質甚至衛生？簡志煒直言大可放心，Dood Bottega Gelateria 會將雪糕速凍至稍硬狀態，用兩層膠袋包裹並加入冰粒保持最佳溫度，電單車速遞會在兩小時內將雪糕送給客人。客人收到雪糕後放入雪櫃，要吃時拿出來回溫 10 分鐘即能呈現店中同樣質素與味道。

▲ 店中銷售 Top3 的荷蘭士多啤梨 Gelato。

現時客人只需惠顧兩盒家庭裝 Gelato 即可享受免費送貨服務，非常經濟實惠。簡志煒坦言，此舉另一個目的是為了打響品牌知名度，為了迎接聖誕，12 月中公司更推出了栗子及椰子兩款冬日口味，期間限定 1 個月，希望能夠透過美味雪糕，與大家一同歡渡聖誕。

▲ 這部有 Gelato 界法拉利之稱的 Cattabriga 半自動雪糕機，能製出空氣含量只有 20% 的 Gelato。

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