  • 18°C
香港時間 : 20201222日 (二) 20:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港製造】雪糕店零售生意慘淡　推免費速遞服務救市

商管策略 17:18 2020/12/22

分享：

兩款期間限定味道：栗子和椰子，充滿冬日氣息。

新冠肺炎肆虐打擊零售行業，有雪糕店眼見街道人流變少推出遞服務，實行轉陣救市。

雪糕根據配方、空氣佔比率等等，可以分成多種類別，意式雪糕又名 Gelato，以呈現食材原本風味、口感綿滑為賣點，「Dood Bottega Gelateria」是主打 Gelato 的香港品牌，創辦人簡志煒（Jackson） 為了製作出美味雪糕，2016 年「一個中佬」前往意大利 Gelato University 深造，於 2018 年灣仔開設地舖廣受歡迎，後來被新世界發展邀請於 K11 Musea 開店。

 加入外賣平台也難谷生意　廟街煲仔飯店：冬天生意回不去從前盛況見下頁

可惜好景不常，新冠肺炎令全港零售業萎縮，街舖生意劇減，公司最近決定轉戰外賣市場。 簡志煒表示：「每天我都會鮮製雪糕，絕不用預拌或已加工的現成材料，放進雪糕機內鍋攪拌製冷到約 -17℃ 就可以造出空氣含量只有 20%，綿滑濃厚意大利雪糕。」

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

簡志煒熱愛 Gelato，樂於每日鮮時令口味，與香港人分享美味。

新派奶昔店開業撞正疫情　盼政府保就業先救中小微企見下頁

簡志煒解釋，傳統雪糕製作溫度大約在攝氏 -30 度至 -40 度之間， Gelato 則約在攝氏 -12 至 -14 度，稍高的溫度能令材料原味更突出、口感更豐富。另外製作 Gelato 攪拌速度會比一般雪糕慢，過程中不會打入太多空氣，製作時間較長會令令做出來的雪糕更柔滑、密度更高。

溫度不夠低，速遞時會否影響雪糕質甚至衛生？簡志煒直言大可放心，Dood Bottega Gelateria 會將雪糕速凍至稍硬狀態，用兩層膠袋包裹並加入冰粒保持最佳溫度，電單車速遞會在兩小時內將雪糕送給客人。客人收到雪糕後放入雪櫃，要吃時拿出來回溫 10 分鐘即能呈現店中同樣質素與味道。

店中銷售 Top3 的荷蘭士多啤梨 Gelato。

現時客人只需惠顧兩盒家庭裝 Gelato 即可享受免費送貨服務，非常經濟實惠。簡志煒坦言，此舉另一個目的是為了打響品牌知名度，為了迎接聖誕，12 月中公司更推出了栗子及椰子兩款冬日口味，期間限定 1 個月，希望能夠透過美味雪糕，與大家一同歡渡聖誕。

這部有 Gelato 界法拉利之稱的 Cattabriga 半自動雪糕機，能製出空氣含量只有 20% 的 Gelato。

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 陳文政

相關文章

【疫市營商】創意救生意！油麻地酒店聖誕推3日兩夜自助遊體驗藝術
2020/12/21
【疫市營商】創意救生意！油麻地酒店聖誕推3日兩夜自助遊體驗藝術
【疫市推廣】潮牌 PORTER x 中衛特別版限量口罩 跨界聯乘吸客
2020/12/19
【疫市推廣】潮牌 PORTER x 中衛特別版限量口罩 跨界聯乘吸客
商業營銷 零售 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 K11 MUSEA 香港 雪糕 外賣

下一篇文章

【管理Tips】要求員工周日凌晨1點開會　Elon Musk 「狂人」作風反提升員工效率？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】電腦節冬季購物節動漫電玩節取消・書展停・工展會延期　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】電腦節冬季購物節動漫電玩節取消・書展停・工展會延期　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特色口罩供應劈價情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特色口罩供應劈價情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣