型格口罩逐個買! 屈臣氏特別圖案口罩夾糖式任你揀 門市增口罩專櫃

旱前本網已報道，屈臣氏在香港仔中心的屈臣氏分店新設立的 WATSMASK 口罩發售專櫃，有不同款式的 WATSMASK 口罩以散裝形式發售。除香港仔中心分店外，有更多屈臣氏門市已設立 WATSMASK 口罩專櫃。



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全新的 WATSMASK 口罩專區可讓買家以放題方式，選購想要的成人和中童 WATSMASK 口罩，而且每間分店皆有超多款式任買家選購。口罩更是全獨立包裝，香港製造，衛生安全。一片口罩的售價約 $3，售價以店方零售價為準。

▲ 指定屈臣氏門市設立口罩專櫃(網上圖片)

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▲ 指定屈臣氏門市設立口罩專櫃(網上圖片)

屈臣氏WatsMask口罩專區地址:



1.香港仔中心廣場海珠閣地下6C



2.新界沙田新城市廣場1期4樓451-453號舖



3.九龍紅磡黃埔花園第二期商場地下3A號舖

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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