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型格口罩逐個買! 屈臣氏特別圖案口罩夾糖式任你揀 門市增口罩專櫃

業界頭條 09:33 2020/12/19

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旱前本網已報道，屈臣氏在香港仔中心的屈臣氏分店新設立的 WATSMASK 口罩發售專櫃，有不同款式的 WATSMASK 口罩以散裝形式發售。除香港仔中心分店外，有更多屈臣氏門市已設立 WATSMASK 口罩專櫃。
       
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

全新的 WATSMASK 口罩專區可讓買家以放題方式，選購想要的成人和中童 WATSMASK 口罩，而且每間分店皆有超多款式任買家選購。口罩更是全獨立包裝，香港製造，衛生安全。一片口罩的售價約 $3，售價以店方零售價為準。 

指定屈臣氏門市設立口罩專櫃(網上圖片)

【其他內容】 【附優惠詳情】一盒齊三色! Govek 聖誕口罩買一送一 全獨立包裝售 $24.5 盒

指定屈臣氏門市設立口罩專櫃(網上圖片)

屈臣氏WatsMask口罩專區地址:

1.香港仔中心廣場海珠閣地下6C

2.新界沙田新城市廣場1期4樓451-453號舖

3.九龍紅磡黃埔花園第二期商場地下3A號舖

 【其他內容】 【附購買連結】消委會 5 星滿分口罩! 肯納絲 Canuxi 港產口罩售$50/50個起

【其他內容】 【附購買連結】3E 99%! 日本白元快適口罩新版 成人/中童同售 $89/40個

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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