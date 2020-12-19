【疫市推廣】潮牌 PORTER x 中衛特別版限量口罩 跨界聯乘吸客

雖然口罩的吸引力大減，但由於口罩已成生活必需品，所以亦有不少企業以它作招徠。潮流包製造商 PORTER INTERNATIONAL 在台灣跟中衛合作，推出聯乘口罩。



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今次台灣 PORTER INTERNATIONAL 乘推出 TRADE 系列袋，更跟台灣中衛合作推出潮款口罩。買家即日起，只要到台灣 PORTER 門市和網店購物滿 $5,000 新台幣，即可獲得只送不賣的限量聯名口罩一組，送完為止。

買家要注意 PORTER INTERNATIONAL 跟日本的 PORTER Tokyo 是兩間不同公司，不要搞錯呀。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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