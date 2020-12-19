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【附購買連結】Chocolate Rain x OPMask 圖案港產口罩 現貨售 $88/30個

行內熱話 02:17 2020/12/19

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OPMask 表示，正發售 Chocolate Rain 口罩。
      
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

今次 Chocolate Rain 同 OPMask 合作生產口罩，而且 Chocolate Rain 仲帶領 Young Design Hub 的年輕設計師一齊參加這個項目，設計出兩款圖案口罩。 

一盒口罩已有齊 2 款 Chocolate Rain 設計卡通圖案，口罩符合 ASTM Level 2，一盒有 30 個，並提供成人和中童選擇。

【其他內容】 【附優惠詳情】一盒齊三色! Govek 聖誕口罩買一送一 全獨立包裝售 $24.5 盒

OPMask 口罩規格

-一盒內有2款不同設計的口罩
-口罩將用上壓印設計, 壓有Chocolate rain及年青設計師設計的圖案
-符合美國標準ASTM Level 2
-細菌過濾效率（BFE）≥ 98%
-微粒過濾效率（PFE）≥ 98% 
-175mm x 95mm  / 145mm x 95mm 
-30個包裝 (非獨立包裝) 
-香港製造

售價:$88/30個

成人口罩購買連結<<< 

中童口罩購買連結<<< 

 【其他內容】 【附購買連結】消委會 5 星滿分口罩! 肯納絲 Canuxi 港產口罩售$50/50個起

【其他內容】 【附購買連結】3E 99%! 日本白元快適口罩新版 成人/中童同售 $89/40個

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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