【附購買連結】Chocolate Rain x OPMask 圖案港產口罩 現貨售 $88/30個

OPMask 表示，正發售 Chocolate Rain 口罩。



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今次 Chocolate Rain 同 OPMask 合作生產口罩，而且 Chocolate Rain 仲帶領 Young Design Hub 的年輕設計師一齊參加這個項目，設計出兩款圖案口罩。

一盒口罩已有齊 2 款 Chocolate Rain 設計卡通圖案，口罩符合 ASTM Level 2，一盒有 30 個，並提供成人和中童選擇。

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OPMask 口罩規格



-一盒內有2款不同設計的口罩

-口罩將用上壓印設計, 壓有Chocolate rain及年青設計師設計的圖案

-符合美國標準ASTM Level 2

-細菌過濾效率（BFE）≥ 98%

-微粒過濾效率（PFE）≥ 98%

-175mm x 95mm / 145mm x 95mm

-30個包裝 (非獨立包裝)

-香港製造

售價:$88/30個

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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