  • 15°C
香港時間 : 20201219日 (六) 01:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市直擊】航運班次不穩來貨價升近倍　油麻地果欄檔主：盡量賣平啲只求客人開心

業界頭條 21:49 2020/12/18

分享：

新冠肺炎疫情持續，但油麻地果欄人頭湧湧，對生意似乎未有影響，但有生果檔檔主表示，疫情下航運班次減少，影響來貨價，眼見市民消費力下降盡量平衡售價，務求大家開心。

油麻地果欄的生果檔負責人曾小姐表示，新冠肺炎疫情下很多公司實行在家工作（WFH），影響生果零售批發，但亦有銀行訂士多啤梨和車厘子等貴價生果分派給在公司輪流當值的員工；最近亦有女顧客買下整箱生果派給客人親朋好友，相信是因公司取消聯歡晚會或春茗活動「出此下策」。她透露，拉上補下生意尚算捱得住。

【疫市營商】無法外遊不如直送到宅 日本水果出口按年增3成見下頁】 

近年末客戶選擇訂下數箱貴價生果派發員工、親朋好友。

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生見下頁

她又指：「新冠肺炎疫情影響下航運班次不穩定，曾延遲 4 日才能出貨，過往逢星期二、三及四入貨，現時逢星期三不入日本貨；來貨價亦因而升近 1 倍，因人工和鋪租關係，生果售價按比例調整。舉例，過住 1 盒藍莓 90 元已有交易，現時 100 元 3 盒，惟失業率上升市民能夠負擔也成為問題，盡量平衡『走盞』，希望大家開心，現時心態是關關難過關關過。」

疫情影響下航運班次不穩定生果來貨價上升

【疫市營商】客運量大減轉型有計 台灣廉航推日本直送水果網購​​​​​​見下頁】​

兼做網購生意的生果檔梁先生指，大部分生果售價升跌不大，今年集中入外國貨、體積較小生果。至於網購生意對整體生意略有幫助，但網購業務上成續並非十分好，因網購生果商店競爭大，加上專用冷凍運輸公司，令運輸成本增加。

疫情市民消費力弱售價格盡量平衡

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 鍾采餘

相關文章

【餐飲業寒冬】業主疫市開新約加租2成　荃灣點心店無奈結業另覓新址
2020/12/18
【餐飲業寒冬】業主疫市開新約加租2成　荃灣點心店無奈結業另覓新址
【抗疫基金】政府再注資64億助疫情影響商戶　一文看清受惠行業及資助額
2020/12/18
【抗疫基金】政府再注資64億助疫情影響商戶　一文看清受惠行業及資助額
商業營銷 網上購物 疫情 數碼轉型 正能量 食品 批發 小店 零售 運輸

上一篇文章

【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】

下一篇文章

【旅遊業冰封】強制接種疫苗惹爭議　觀光協會警告：恐「殺死」旅遊業
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】電腦節冬季購物節動漫電玩節取消・書展停・工展會延期　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】電腦節冬季購物節動漫電玩節取消・書展停・工展會延期　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣