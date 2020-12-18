【疫市直擊】航運班次不穩來貨價升近倍　油麻地果欄檔主：盡量賣平啲只求客人開心

新冠肺炎疫情持續，但油麻地果欄人頭湧湧，對生意似乎未有影響，但有生果檔檔主表示，疫情下航運班次減少，影響來貨價，眼見市民消費力下降盡量平衡售價，務求大家開心。

油麻地果欄的生果檔負責人曾小姐表示，新冠肺炎疫情下很多公司實行在家工作（WFH），影響生果零售批發，但亦有銀行訂士多啤梨和車厘子等貴價生果分派給在公司輪流當值的員工；最近亦有女顧客買下整箱生果派給客人親朋好友，相信是因公司取消聯歡晚會或春茗活動「出此下策」。她透露，拉上補下生意尚算捱得住。

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▲ 近年末客戶選擇訂下數箱貴價生果派發員工、親朋好友。

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她又指：「新冠肺炎疫情影響下航運班次不穩定，曾延遲 4 日才能出貨，過往逢星期二、三及四入貨，現時逢星期三不入日本貨；來貨價亦因而升近 1 倍，因人工和鋪租關係，生果售價按比例調整。舉例，過住 1 盒藍莓 90 元已有交易，現時 100 元 3 盒，惟失業率上升市民能夠負擔也成為問題，盡量平衡『走盞』，希望大家開心，現時心態是關關難過關關過。」

▲ 疫情影響下航運班次不穩定生果來貨價上升

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兼做網購生意的生果檔梁先生指，大部分生果售價升跌不大，今年集中入外國貨、體積較小生果。至於網購生意對整體生意略有幫助，但網購業務上成續並非十分好，因網購生果商店競爭大，加上專用冷凍運輸公司，令運輸成本增加。

▲ 疫情市民消費力弱售價格盡量平衡

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