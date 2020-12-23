新冠肺炎疫情告急　企業個人做好應變措施減低風險

新冠肺炎疫情持續接近 1 年，情況仍然嚴峻，早前筆者在不同專欄中提過不少企業的應變措施。不過事隔多月，全球政府及市民都出現「抗疫疲勞」，很多防疫措施都已拋諸腦後，所以想藉此在這再次提醒大家，以防一旦發生緊急事故的時候，便會手忙腳亂。

大部分金融機構都因應金融管理局的要求，將公司各部門的員工一分為二，有一半員工需要在家工作（WFH），另一半員工則如常上班。除在緊急情況下，才可以在提供有限度服務下，讓所有員工在家工作，當然在家工作會有一定的難度，但是為保障員工的健康和安全，才是最重要的考慮因素。

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一般中小企因為人手緊絀，未必能夠將公司團隊一分為二，那麼便要考慮將一些工作系統化，甚至搬上雲端服務系統，即使遇上突發事故，員工仍可以利用雲端系統在家工作，降低因為緊急事故而導致公司業務運作突然停頓。

企業亦應該預備一些後備電腦，因為一旦發生特別事件，員工家中的電腦未必能夠應付企業的工作，如事前作好準備，員工便可以隨時借用後備電腦在＿工作，能夠減低員工自備電腦為企業網絡帶來病毒感染的風險。

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新冠肺炎疫情嚴峻，企業應多鼓勵員工進行例行病毒檢測。如有員工所居住的大廈有確診個案，就應該安排員工在家工作，直至病毒檢測報告完成為止。此後，港九新界多區設有檢測中心，大家可以多加利用，港鐵亦有 10 個站設有自動派發機，提供樣本收集包，市民只需利用八達通「嘟」一下便可以領取，簡單便利，更方便上班一族。

企業的行政部亦應事前做資料蒐集，翻查公司清潔紀錄，了解是否需要安排清潔或消毒服務，同時定期更新清潔及消毒公司的資料和報價單，一旦有特別事故發生，亦可以盡快安排公司清潔及消毒，大家不要小看這些步驟，在緊急的時候是非常有用。當然最重要的是，企業應鼓勵員工在室內亦需經常佩戴口罩，徹底清潔雙手並保持社交距離，如身體不適，應立即求醫。

祝各位身體健康，百毒不侵！

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