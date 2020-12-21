【疫市營商】創意救生意！油麻地酒店聖誕推3日兩夜自助遊體驗藝術

▲ 東南樓位於油麻地，非常方便於城市探索。

新冠肺炎肆虐嚴重打擊旅遊業，有酒店以藝術體驗作招徠，推出 3 日兩夜「套餐」，吸引本地人細味香港文化。

油麻地「東南樓藝術酒店」2019 年 1 月開業，擁有多間與藝術相關的特色場區。酒店策略總監 Juliana Kwok 指酒店為家族式經營：「酒店創辦人是潮州教師，非常重視藝術文化、教學，以及人與人之間的溝通。酒店在 1950 年是海鮮酒家，第二代將其改建成為商業大廈，第三代傳人則決定回歸原點，以藝術會友。」

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▲ 「舊物故事館」以不同古物述說故事。

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東南樓藝術酒店全棟約 20 層，共有 52 間佔地 150 呎至 300 呎房間。Juliana 表示，酒店的營運策略秉承著初代創辦人的理念，著重透過藝術體驗與客人交流，放眼香港亦非常獨特。

酒店的 1 至 3 層各設有自助式的藝術工作坊，最高層的 23 至 25 樓設有「舊物故事館」，22 樓的「藝墟」更跟多個藝術家達成合作展出其作品。

▲ 「藝墟」展出了約 30 位本地藝術家的作品。

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此外，酒店提供古著租借服務、五感茶藝工作坊等等，目群客群集中在能夠了解酒店藝術理念的本地「文青」，酒店亦時有藝人甚至荷里活影星光顧「打卡」。Juliana 說：「我們提供 4 種消費套餐，因應聖誕和新冠肺炎疫情增至大約 8 款，客人購買套餐後便可根據內容參與不同活動，例如免費租借古著，再到油麻地不同地標打卡。」

▲ 自助式的各類體驗館，包括畫畫、自製香包等等。

▲ 因應疫情新推出的酒店套餐。

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Juliana 指出，古著租借非常受歡迎，部分非酒店住客也會特意來租衫，甚至借來拍結婚相。同時酒店亦特意為客人準備油麻地的地標地圖，方便其 check-in 後跟跟著地圖探索油麻地。她指出聖誕佳節，酒店通常都是提供高檔自助餐，但新冠肺炎疫情下自然需要轉陣。她解釋：「倒不如提供一個平台，讓客人可以在假期裏在舊社區做個輕旅遊，體驗香港社區文化，例如油麻地的玉器市場便非常值得去。與其等待它成為照片回憶，例不如親眼體驗香港風貌，比起出國旅行更有意思。」

▲ 酒店提供古著租借服務。

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