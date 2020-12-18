Medox 推港產 Pokemon 口罩! 8 款神獸口罩即將登場

近日各大香港口罩廠都藉卡通圖案推出新口罩，藉此吸引更多客源。Medox 剛表示，即將推出 Pokemon 口罩。



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事實上，早前 H Plus Mask 就率先宣布即將推出 Pokemon 口罩，但最終卻給 Medox 遲來先上岸。此 Pokemon 口罩採用較低調的設計，沒有在口罩印上彩色的 Pokemon 神獸圖案，只是以 8 種不同口罩顏色，代表各 Pokemon 神獸，同時亦壓印上各神獸圖案，男女合用。口罩本身也是 Level 3 規格，提供 3E>99% 防護。

但暫時廠方未有公開 Pokemon 口罩的發售日期和售價等資料。

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▲ Medox Pokemon 口罩

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▲ Medox Pokemon 口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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