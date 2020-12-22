【疫市營商】開發時間短收費合理　本地軟件公司「罐頭式App」助中小企快速數碼轉型

新冠肺炎疫情下香港中小企急求數碼轉型找出路，繼特區政府創新科技署推出「遙距營商計劃」，加速中小企拓展電子商貿生意。科技軟件公司主打「罐頭式App」，將過往製作應用程式作品集成「作品集」， 幫助中小企快速轉型拓商機。

新冠肺炎疫情成中小企轉型契機，WingPro Technology Limited 創辦人 Alan Fung 表示：「設計『罐頭式』程式結合過去為 100 位舊客戶製作作品，當新開發者（developer）查詢時，可從『作品集』選擇他們合適方案，再由我們做輚換修改，最快可 5 日內將程式上架，開發成本因而更低，加上遙距營商計劃（D-Biz）助力推動，已吸納 20 名新客戶，整體生意額估計按季上升 1 至兩倍。」

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▲ 一般製作程式最快 3 至 4 個月，WingPro 最快可 5 日內將程式上架。

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WingPro 設計應用程式功能設會員登入系統、網上商店、預約功能、QR Code（二維碼）會員儲分及即時支付功能，商店可在後台查看數據分析，如觀察定單狀況等，而倒模「罐頭式」程式縮短應用推出時間，客戶轉型便可更快。

▲ WingPro Technology Limited 創辦人 Alan Fung

Alan 透露，部分客戶最初會抗拒其公司科技方案，因見快起貨兼收費低害怕有「隱藏式收費」，事實上一般製作程式最快 3 至 4 個月，作修復技術錯誤及強化程式設計，故製作費通常達 60 萬元或以上，公司為幫助中小企以低門鑑開創網店平台，推出價錢實惠，又能快速上架的製作方案。

WingPro Technology 成立 3 年一直研究軟件程式。Alan 強調，「罐頭式」程式薄利多銷，希望幫助中小企為主要目的，最近開發中醫藥單系統應用程式，當使用程式可免除填寫藥單成份過程，未來希望開發更多應用程式為各行業服務。

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▲ 「罐頭式」程式結合過去 100 位舊客戶所製作作品

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