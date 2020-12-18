【餐飲業寒冬】業主疫市開新約加租2成　荃灣點心店無奈結業另覓新址

冬季第四波疫情一發不可收拾，政府實施次輪禁堂食令，讓餐飲業雪上加霜。光榮飲食近日 Facebook 專頁發帖文指，新冠肺炎疫情下收到業主通知，新租約加幅 20%，位於荃灣兆和街的全記點心專門店決定將於 12 月 31 日結業。

帖文提及，今年 1 月至今政府防疫政策「毫無進展」，政府再三收緊限聚令和禁堂食令，店舖經已舉步為艱，難得各食客頂力支持半價外賣，生意尚算順利。

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貼文指出，本來已「搞手求打和」的心態捱過新冠肺炎疫情，但收到業主新租約通知，因「受惠」疫情關係市道暢旺，在百業興盛的時勢加租 20%。全記點心指聽完業主此番「偉論」，決定 12 月 31 日結業。

位於荃灣兆和街的全記點心專門店是家族經營的餐廳，光榮飲食旗下店鋪。食店在 Facebook 帖文末段表示，多謝一直支持的食客「全記點心退下火線了」。同時全記點心正另覓新址，呼籲各支持者或物業管理可提供將軍澳、沙田、元朗的店舖資料。

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政務司司長張建宗昨日（12 月 18 日）就「防疫抗疫基金」進一步注資會見傳媒表示，政府申請向第四輪防疫抗疫基金注資64億元，注資集中援助生意受重創的餐飲業，健身中心和美容院等被勒令關閉的表列處所，還有暫停面授課堂而陷於停頓的行業，包括幼稚園。

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