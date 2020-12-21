【聖誕市道】禁堂食餐廳高檔食材難去貨 加強Party外賣頂住聖誕檔期

新冠肺炎肆虐，政府宣布全港食肆六點後禁止堂食，打亂餐廳聖誕部署，有餐廳推出私人派對服務，大廚親自上門，山不轉路轉。

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位於銅鑼灣登龍街 V Point 商廈 30 樓「Zeng」擁有 270 度美景，極之適合節日打卡，聖誕節本來是生意旺季，公司早便計劃在聖誕節推出早午餐和晚餐，可惜禁晚市堂食打亂了部署。聯合創辦人 Jerry Fung 表示有了前三波疫情經驗，早為疫情作出準備，除了堂食今年 Zeng 首次推出兩項新服務，說：「第一個是『在家私人晚宴服務』 我們會派大廚上門烹調包括烤龍蝦、鮮煮鮑魚、和牛等矜貴食材，為客人在家送上媲美餐廳質素的六或八道私人晚餐。另一個則是『在家私人派對服務』 派對套餐會安排專屬的服務人員上門，並安排多款美食、點心、餐酒等等。」

▲ 新服務會讓大廚上門烹調美食。

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沒了晚市，預先訂購了大量高檔食材會否為餐廳帶來麻煩？Jerry 指出今年聖誕 Zeng 投資了約港幣 6 位數字於貨存，但除了晚市外，Zeng 亦有午市和其他外送服務，禁晚市堂食對庫存的影響不算太嚴重，說：「我們對今年生意抱著沈慎但樂觀的態度，有信心最新推出的外送私人服務可補助禁晚市措施所帶來的影響。」

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