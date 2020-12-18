屈臣氏口罩限時特價! 特別款雪花口罩售 $89.9 盒 另送 $10 現金券

屈臣氏表示，現正提供屈臣氏 WatsMask 口罩優惠，只限三天。



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現時屈臣氏發售的特別款 WatsMask 口罩主要為成人尺寸，一盒 30 個獨立包裝原價售 $119.9，現時做限時優惠，由即日起至 12 月 20 日，易賞錢會員可以 $89.9 購得。此外，易賞錢會員在門市購買，更獨家送 $10 屈臣氏現金券。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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