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【旅遊業冰封】強制接種疫苗惹爭議　觀光協會警告：恐「殺死」旅遊業

業界頭條 18:20 2020/12/18

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新冠肺炎疫苗即將推出，關於強制接種疫苗才能旅行的措施亦引起爭議。世界旅遊觀光協會（World Travel and Tourism Council；WTTC）負責人 Gloria Guevara 認為，若強制接種疫苗才能旅行，將會對旅遊業再次造成傷害。

據《彭博》報道，Guevara 早前表示，政府不應強制所有市民接種疫苗，但若政府真的這麼做，將「殺死」旅遊行業。她指，最先接種疫苗的長者及弱勢群體，比起年輕人他們是「最不會外遊的群體」，但政府規定全民接種疫苗才可外遊，反而會減少市民外遊意慾。她預期，即使新冠肺炎疫情過去，針對外遊前的病毒檢測措施很可能會加強。

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澳洲航空（Qantas Airways）總裁 Alan Joyce 上月提出的一番言論引發業界爭詩議。當時他指，乘客需要接種疫苗才能登機

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澳洲航空（Qantas Airways）總裁 Alan Joyce，上月提出的一番言論引發業界爭議。當時他指，乘客需要接種新冠肺炎疫苗才能登機，但目前為止，並未有國家提出這類要求。

航空公司是受新冠肺炎疫情打擊最嚴重的行業之一，國際航空運輸協會（IATA）預測，今年與明年的綜合虧損將達 1,570 億美元。

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Photo：pexels、Masakatsu Ukon、Janne Rakkolainen

撰文 : 廖淑瑩

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