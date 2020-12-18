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【抗疫基金】政府再注資64億助疫情影響商戶　一文看清受惠行業及資助額

業界頭條 15:02 2020/12/18

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本港第 4 波疫情持續，政府再為「防疫抗疫基金」注資 64 億元，支援受影響行業。基金將會在下周一（12 月 21 日） 在立法會財委會中審議，料在 1 月內可發放資助。

政務司司長張建宗昨日（12 月 17 日）會見傳媒，指將向立法會申請注資港幣 64 億元於防疫抗疫基金，其中 55 億元會用作推出 19 項資助，9 億元留作應急，各行各業最快可於 1 月可收到資助。下列圖表列出「第四輪防疫抗疫基金」受惠行業及資助金額：

第4波疫情叫苦連天 政府向防疫抗疫基金注資 64 億元見‌‌下‌頁‌】‌ ‌ ‌

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

資助對象 資助金額
持牌食肆 視乎處所面積可獲港幣 10 萬至 50 萬元資助，分兩次等額發放
卡拉OK、夜總會及酒吧／酒館 港幣 5 萬元
食環署街市熟食／小食攤檔、在公屋持有小販牌照經營熟食攤檔承租人 港幣 5 萬元
美容院、按摩院及派對房間 按員工人數獲發 3 萬至 10 萬元;連鎖美容／按摩院可獲得最多港幣 300 萬元、派對房間可獲 港幣 4 萬元
電影院 每塊銀幕資助港幣 10 萬元，每條院線最多可獲 300 萬元資助
健身中心及體育處 10 萬元
會址 港幣 10 萬元，在會址內有經營卡拉OK、夜總會或酒吧／酒館的會址發放 5 萬元額外津貼
公眾娛樂場所 港幣 10 萬元，臨時場所牌照場所 2 萬元
遊戲機中心 港幣 10 萬元
康體用地 港幣 10 萬元
麻將／天九 港幣 10 萬元
學校及專上院校餐飲供應商 港幣 8 萬元
中小學飯盒供應商 港幣 1 萬元
校巴、學校私家小巴司機及保姆 港幣 1 萬元
提供非正規課程的私立學校 港幣 4 萬元

政府推新一輪抗疫基金 美容中心：學新加坡幫手交租出糧先見‌‌下‌頁‌】‌ ‌

張建宗表示，此輪資助額較上一輪高，基於兩點考慮。其一，新一波疫情臨近聖誕節、新年前爆發，令傳統旺季消費減弱，對很多行業造成影響，而直接受早前收緊社交距離措施影響的行業所受打擊尤其嚴重。其二，面對政府實施更嚴格的限制，業務經營者可能只有很短時間適應變更，因此政府有必要為有關企業和市民提供援。

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‌Photo：‌pexels、SoQ錫濛譙

撰文 : 廖淑瑩

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