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【抗疫基金】第4輪抗疫基金又無份 港澳旅遊巴公司18個月無收入：已絕望 

業界頭條 14:13 2020/12/18

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政府公布將會提供新一輪防疫抗疫基金，會集中援助因新冠肺炎疫情政府收緊社交距離措施而受到重創的行業，包括：健身中心、美容院等，有關資助額甚至將較上一輪增加 1 倍；可是，有行業依然在新一輪資助裏食白果，陷入生死存亡險境。

港澳一號董事兼港澳直通巴士協會秘書長李貴平指出，行業在新冠肺炎疫情下無力掙扎，自去年 6 月起旅遊巴便開始停運，過關車在今年 3 月底亦開始叫停，部份行家 18 個月完全無收入。他說：「就算是校巴都間竭性復業，在復課後會有生意，連他們也獲得過資助。我們甚麼都沒有。」

團年冬至只做散客整體生意急跌　盆菜店：復甦無期只能觀望見下頁

校巴車商也曾獲得政府資助，但旅遊巴業指他們甚麼都沒有。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

李貴平聽完政府第 4 輪防疫抗疫基金公布後，直言感到震驚和憤怒，而且深深地絕望。他直斥：「我們的大巴因為規格問題不能做校巴，亦很確定今次第 4 輪防疫基金又無我們份，我們何去何從？全行 1 年半無收入了，希望政府能夠資助我們每架車 10 萬元，最起碼也要和校車一視同仁，有相關的資助幫我們渡過難關。」

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Photo：Shingkeevanoma

撰文 : 陳文政

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