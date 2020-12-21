2020年，對全球旅遊業來說絕對是最嚴峻的一年。持續將近 1 年的新冠肺炎疫情，令各行各業現倒閉潮，單是航空界今年已有超過 40 間航空公司倒閉，旅客大減也令不少酒店及著名旅遊景點倒閉。

對香港人來說，今年最大的旅遊事件，絕對是國泰裁員及國泰港龍航空停止營運。國泰在 10 月 21 日宣布裁員約 8,500 人，成香港歷年來最大規模的裁員。同日，公司亦宣布國泰港龍航空將停止營運，即日生效，未來將不會恢復國泰港龍航空品牌。

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▲ 國泰在10月21日宣布國泰港龍航空將停止營運

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其實自 2 月起，全球不少航空公司陸續宣布破產。廉航日本亞洲航空（AirAsia Japan）在 12 月時正式宣布破產，撤出日本市場。該公司有 4 條國內外航線，包括北海道新千歲機場、宮城縣仙台機場、九州福岡機場，以及一條飛台灣桃園國際機場的國際航線。至於亞航在泰國及菲律賓等其他往返日本的營運則未受影響。

至於維珍澳洲航空受香港社會運動及新冠肺炎疫情影響，宣布由今年 3 月 2 日開始，永久取消澳洲悉尼往返香港的航線，正式撤出香港市場。

▲ 頗受港人歡迎的高級太空艙酒店集團 First Cabin 及日本連鎖酒店集團 WBF，在 4 月時申請破產

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新冠肺炎疫情亦造成酒店及著名旅遊景點結業，當中頗受港人歡迎的高級太空艙酒店集團 First Cabin 及日本連鎖酒店集團 WBF，在 4 月時申請破產，First Cabin 已關閉 5 間直營店包括東京築地店、京都嵐山店等。

被譽為大阪地標的百年河豚料理店「づぼらや」，受新冠肺炎疫情影響，在 6 月時停業，其位於通天閣的「新世界本店」及難波道頓堀兩間分店已關閉，而店舖前的大河豚裝飾如今已經消失。至於東京秋葉原地標之一的「SEGA秋葉原2號館」亦於 8 月 30 日結束營業，廣大動漫迷大感惋惜，當地人更形容失去它將會徹底改變秋葉原的面貌。

▲ 被譽為大阪地標的百年河豚料理店「づぼらや」，受疫情影響，在 6 月時宣佈停業

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Photo﹕pexels、Franz Jachim、Wikimedia Commons、hkxforce@Flickr、First Cabin