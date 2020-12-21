創業奇情之「網購驚魂」

近日，有個全新網購平台大賣廣告，以促銷第二件貨品招徠，這個只接受貨到付款方式的網站，背後原來大有玄機。如果有一天，送貨的人是你熟悉的朋友，同時提出特別的要求，請不要大驚小怪，因為你將來可能會做着同樣的事情。

剛失業的 IT 人 Edwin，正考慮跟友人在網上創業，他積極在研究不同網店的營銷策略，至近日被名為 omgbuy.com 的廣告洗版，其銷售手法吸引了他。「這款數碼高倍夜視望遠鏡，第 1 件是 $329，第二件只需 $99！」Edwin 想到邀請友人共同購買，他發現在網站購買任何第二件貨品均非常超值。往往是原價的 1/3、甚至 1/4。

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omgbuy 網站最吸引之處是每款產品均配以精美的圖片及短片，例如號稱日本黑科技的「LED 行動電源強光手電筒」，標榜有效射程為 5,000 米，配上電筒照亮整條街的短片及相片，奪目耀眼。縱使售賣電子產品的友人估計，那可能只是電筒同時開啓了紅外綫 LED，使夜視功能拍攝出來的效果活像光芒四射；但他不得不承認配合促銷價 $99 的策略，令人馬上產生購買的衝動。

Edwin 一口氣買下了數款熱賣產品，並接受網站唯一貨到付款的方法，定單確定了。數日後，送貨上門的竟然是他的女友 Emily，他感到有點驚訝；而 Emily 放下貨物後，二話不說便離開了。Edwin 打開貨件可說由驚喜變為驚嚇，產品外觀及功能與網站上看到的相距甚遠，甚至可以說是劣質的貨品。突然他收到了女友的電話，叫他一定要在網站給予好評。

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時間回到 1 星期前，Emily 在友人介紹下認識 omgbuy 網站並曾購買衣裙，當她收到由女友人送上的衣裙後，卻認為貨不對辦，但她沒有聽女友人的勸告，並決定在網站留下劣評，惡夢亦隨之而來。先有夜半來電要求她立即刪除劣評，但 Emily 沒有理會；繼而是深夜的短訊並威脅說：「我知道妳的公司地址和住址，妳要承擔後果。」

Emily 心裡有點發慌，但不想妥協，最後決定換了手機號碼，以躲避這些騷擾。一周後，她收到了兩個包裹，打開後嚇至花容失色，一包是黑色的壽衣附帶驚悚的花圈；另一包就是男友 Edwin 訂購的貨品，並着她馬上送給 Edwin 否則對他不利。

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Emily 哭成淚人，她知道男友也被人邀請進入這個網站購物。她不想連累男友，更開始想息事寧人，因她相信這網站掌握了她和 Edwin 網購的資料，絕對有可能做出對他們不利的事情。Emily 決定刪除所有劣評及把貨件送給 Edwin，並著他必須留下好評。Edwin 百思不得其解，但他相信一切與網站有關。

作為 IT 人的 Edwin 遂在網上調查這個域名，但徒勞無功；最令他震驚的是，omgbuy 的域名是從來沒有註冊的！Edwin 腦海一片空白。他記得要把多訂一件貨品送給朋友，並且叫他一定要對網站留下好評。

Edwin 決定不再開設網店創業了，更從此不會在不知名的網站購物。

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