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【中小企教室】WFH必睇！Gmail 收 MS Office 檔案直接編輯毋須轉換（附教學）

數碼轉型 12:12 2020/12/18

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以往在 Google 的網郵服務 Gmail 收到微軟（Microsoft）的辦公室文書應用程式《MS Office》檔案轉換及工作很麻煩，如文件要先進入 Google Drive 雲端硬碟轉存為 Google Doc、試算表或簡報等 Google 專屬格式。Google Workspace 早前發表功能更新消息，用戶以後在 Gmail 收到《MS Office》文件毋須「轉檔」，更可以直接編輯檔案。

據 Google Workspace 的更新說明，未來將會針對《MS Office》進行兩大功能更新，用戶可以輕鬆地查看、編輯和協作在 Gmail 中收發的檔案。

（1）一鍵打開《Office》「.docx」、「.xlsx」或「.pptx」格式檔案

當發送或接收《MS Office》文件的電郵時，用戶會看到一個編輯圖示，該圖示將直接在「.docx」、「.xlsx」或「.pptx」中一鍵打開文件，同時保留原始文件格式 ，不用像以往必須經過 Google 雲端硬碟轉檔，以 G Suite（Google Workspace）編輯。

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（2）在檔案內輕鬆回覆電郵

打開檔案後，系統會顯示新的選項可以從「.docx」、「.xlsx」或「.pptx」的工作選單中回覆電郵。其餘更新則有 Google 文件將允許同一檔案內，同時出現水平與垂直不同頁面的版面，或是讓圖案置於文字或浮水印之後的功能。Google 預計這兩項更新要在明年才會正式推出。

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Photo：Unsplash、Google

撰文 : 廖淑瑩

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