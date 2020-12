【SME學堂】Walmart 疫市客量大跌　Costco 收入反增6％全靠「蝕本貨」?

新冠肺炎疫情期間,各大零售商客量大跌。沃爾瑪(Walmart)為了維持營業額,放棄實體店客人轉攻網店,並加強網上購物送貨和路邊取貨的商品項目。至於另一對手好市多(Costco),它的取貨選項只限珠寶之類的高價貨品,但店內客量反而增加 6%。原來 Costco 的「吸客法寶」是熱狗和燒雞!

店舖售賣的燒雞一般認為是「長年虧損」的商品,Costco 財務總監 Richard Galanti 曾透露,單是烤雞令公司每年造成至少 3,000 萬美元的虧損。他表示,堅持不讓熱門商品加價,是好市多的「謀生策略」。這樣才能貫徹品牌「好物不貴」的宗旨,且若是打破消費者對 Costco 商品「低價」、「高品質」的信任,恐怕會流失大量會員。

▲ Costco在疫情期間店內客流量反增6%

Costco 在新冠肺炎疫情期間以「價廉物美」的策略吸引顧客,背後其實花了不少工夫。過去公司為了減輕成本壓力和控制品質,希望擺脫對大型供應商的依賴。過去幾年,公司不斷在美國招募農民,後來還直接在鄉郊地方開設養雞場,自行經營孵化、飼料和加工等業務,每年處理約 1 億隻雞。

Costco 良好的價格管理,亦成功增加公司的會員人數。《Business Insider》報道,Costco 在第四季末,美國和加拿大的會員續訂率為 91%。

▲ Galanti 表示,堅持不讓熱門商品加價,是好市多的「謀生策略」

