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【航空業冰封】上半年慘蝕420億！英航明年停飛大阪首爾共15長途航點

業界頭條 11:15 2020/12/18

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英航宣布明年將停飛大阪和首爾等 15 條長途航線。

全球航空業今年業績慘不忍睹，單是英國航空（British Airways）在上半年已虧蝕 40 億英鎊（約港幣 420 億元）。據英國傳媒報道，英航宣布明年將停辦大阪和首爾等 15 條長途航線。

英航除了在明年起停飛大阪和首爾外，公司亦停飛北美城市的航線，如美國匹茲堡、查爾斯頓和加拿大卡爾加里，吉隆坡和阿布扎比等亞洲航點也已經取消。據悉，英航計劃在 2021 年夏季暫停飛往雪梨、曼谷和聖荷西的​​航班。

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英航早前曾表示，新冠肺炎疫情對航空業的衝擊較以往嚴峻，損失甚至超越 2008 年的金融危機和「911事件」，公司預計到 2023 年國際旅行都不會回復至疫情爆發前的水平。

面對載客量大幅下跌，英航今年上半年的虧損總額接近 40 億英鎊，同時裁員約 1 萬人。公司早前更首次舉辦大特賣，出售公司過千種存貨，例如瓷器品牌 William Edwards 的盤子、湯碗、杯子、餐碟等，以彌補公司收入。

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Photo：BriYYZ、pexels、peter-rabbit

撰文 : 廖淑瑩

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