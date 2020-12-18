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能殺死新冠病毒!? 中國成功研製滅活口罩! 不用洗可重複用 60 次

業界頭條 10:06 2020/12/18

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中國滅活口罩

全球新冠肺炎疫情嚴重，最近中國就研發了一種聲稱可殺死新冠病毒的「滅活」口罩。
      
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這新口罩是由中國盒子健康科技推出，廠方指滅活口罩內含活性金屬銅離子，能有效殺死新冠病毒。此外，此口罩更可在不需要清洗下，重複使用 60 次，而且仍可保持過濾效能，可謂十分經濟。

據指，此滅活口罩已收到多達 2.5 億個的訂單，大受歡迎! 現時訂購的人士，最少要等兩個才能發貨呢!

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中國滅活口罩

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中國滅活口罩

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撰文 : 張文啟

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