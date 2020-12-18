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【一盒齊色】6 色口罩 x 6 色耳帶! MEDEIS FUNFUL Lv3 口罩售 $99 盒

行內熱話 02:14 2020/12/18

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莎莎表示，正在門市和網店發售 MEDEIS FUNFUL 口罩。
    
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

最近 MEDEIS 找來周柏豪代言口罩，FUNFUL 是 MEDEIS 新推出的口罩。口罩最特別之處，是一盒已提供 6 款口罩，而且每款口罩也有不同的口罩和耳帶配色，十分 Colorful!

【其他內容】 【附優惠詳情】一盒齊三色! Govek 聖誕口罩買一送一 全獨立包裝售 $24.5 盒

MEDEIS 口罩規格

-SGS國際檢測結果BFE. PFE≥99%，VFE≥97%
-ASTM F2100 Level 3
-EN 14683：2019 Type IIR
-6色耳繩配色
-6mm扁耳繩，無束縛感覺
-尺寸: 175mm x 95mm
-30個裝

優惠價 :$99/1盒

(2盒或以上可享9折優惠)

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 【其他內容】 【附購買連結】消委會 5 星滿分口罩! 肯納絲 Canuxi 港產口罩售$50/50個起

【其他內容】 【附購買連結】3E 99%! 日本白元快適口罩新版 成人/中童同售 $89/40個

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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