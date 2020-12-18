【一盒齊色】6 色口罩 x 6 色耳帶! MEDEIS FUNFUL Lv3 口罩售 $99 盒

莎莎表示，正在門市和網店發售 MEDEIS FUNFUL 口罩。



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最近 MEDEIS 找來周柏豪代言口罩，FUNFUL 是 MEDEIS 新推出的口罩。口罩最特別之處，是一盒已提供 6 款口罩，而且每款口罩也有不同的口罩和耳帶配色，十分 Colorful!

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MEDEIS 口罩規格

-SGS國際檢測結果BFE. PFE≥99%，VFE≥97%

-ASTM F2100 Level 3

-EN 14683：2019 Type IIR

-6色耳繩配色

-6mm扁耳繩，無束縛感覺

-尺寸: 175mm x 95mm

-30個裝

優惠價 :$99/1盒

(2盒或以上可享9折優惠)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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