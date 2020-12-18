【盡快停用】何栢良指用氣閥口罩自私 提醒港人勿用如買了「當跌咗錢」

新冠肺炎肆虐全球，口罩已成為民眾的必需品。港大感染及傳染病中心總監何栢良在自己的 facebook 發帖，再次指出使用具閥門的口罩，是自私行為，不能有効阻止病毒散播。



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何栢良在帖文表示：「為己為人，勿戴自私口罩」，並引用美國國家職業安全衛生研究所 (NIOSH) 12 月發表的研究報告，實驗證明氣閥口罩不能有効阻止病毒散播。他又稱：「巳經買咗點算？ 當跌咗錢囉」，提醒大家做個盡責的香港人。

其實由今年年初， 已陸續有報道及專家指氣閥口罩是「自私」口罩。至今年 5 月，何栢良當時亦指相關口罩雖然便於呼吸，但無效於阻隔使用者所噴出來的飛沫。他指有氣閥的口罩，主要是用於過濾塵埃，但如果有關人士受了感染，則變相播毒。為保障自己和他人的健康，建議市民不要使用。

之前化學博士 K Kwong 亦指，含有氣閥的口罩只適合工作時使用，不適用於醫療用途。他解釋，因為氣閥會將使用者咳出來的飛沫，積聚在氣閥中，或會以高速噴出口罩外。假如使用人為帶菌者，口罩的作用則形同虛設。

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▲ 氣閥口罩

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