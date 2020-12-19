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【疫市直擊】 加入外賣平台也難谷生意　廟街煲仔飯店：冬天生意回不去從前盛況

商管策略 12:55 2020/12/19

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1969年開業的宏興美食館以豬骨粥起家

香港近日轉凍，除了打邊爐就是吃煲仔飯，但今年受新冠肺炎疫情影響，食肆生意大受打擊。油麻地廟街一帶老字號煲仔飯生意又如何？有店主指煲仔飯外賣供應至晚上 12 時，又嘗試加入外賣平台，可惜回響不大生意始終不復住年。

宏興美食館的負責人 Rebecca Wong 指，一般食客心態認為吃煲仔飯，飯連在煲吃才有風味，又要煎蠔餅和炒蜆等點小菜才叫「正宗」，現時外賣生意額跟首次禁堂食比明顯減少，估計今年煲仔飯整體銷量下跌 8 成，因禁堂食提早至晚上 6 時，上班族除了叫外賣，反而多了到街市買餸回家煮飯。

【冬至市道】團年冬至只做散客整體生意急跌 盆菜店：復甦無期只能觀望​​​​​​【​見下頁

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鄰近油麻地港鐵站出口的廟街下午二時人流一般

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Rebecca 又指，食肆加入外賣平台也未必能帶旺生意。她解釋：「現時藉著新冠肺炎疫情嘗試加入 Foodpanda、Uber Eats 及 OpenRice 等外賣平台，又推出買一送一優惠，始終回響不大，難跟經營多年外賣的飲食集團比較。往年冬天整日生意額 10,000 元至 20,000 元生意，昨日整日生意額與外賣平台合計 2,000 元生意，生意額相差很遠。」

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1969 年開業的宏興美食館，最初售賣豬骨粥起家，後來時代和環境轉變加入煲仔飯。Rebecca 表示，新冠肺炎疫情下原本可選擇不開店，但要顧及一班夥計，他們也要兼顧家庭，幫員工維持生計，現時唯有減少人手，過去約 8 個夥計也變為 3 個，實行員工輪更制。她又指：「現時除減少人手和加盟外賣平台也不知可以怎樣做，這刻確實有點攰，但有信心疫情會過去，生意回復正常。」

限聚令吃不到堂食轉手信　一蘭拉麵：加強外賣望補整體生意見下頁

疫情嘗試加入外賣平台推出買一送一優惠，始終回響不大。

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撰文 : 鍾采餘

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