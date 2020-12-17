【抗疫基金】政府推新一輪抗疫基金 美容中心：學新加坡幫手交租出糧先

特區政府正式公布新一輪防疫抗疫基金，並會集中援助因政府收緊社交距離措施而重創的行業，包括：健身中心、美容院等，有關資助額將較上一輪增加 1 倍。有美容業從業者直言，最希望政府在租金上作出援助。

Bastet Beauty 創辧人 Emily 直言，新冠肺炎疫情對他們的影響非常大，第 3 波疫情平穩後又有第 4 波，業界被折騰得不輕，可用水深火熱形容。她說：「我們很多行家其實不是想政府現金援助，講真資助也不就是數萬元，交租都未必夠，莫講人工之類的其他支出。」

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▲ 美容業界直言，現在情況可用水深火熱形容。

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因此她希望香港政府能夠效法新加坡，主動與銀行磋商讓業主暫緩供樓並在期間停止收租，業主少了還款壓力才有餘地幫租戶，才能夠讓中小企受惠。每月我們光是交租就要花費大量資金，其他類別援助都是杯水車薪。

醫學美容公司殷科雲莎（Influencer）營運總監黃永祥（Dickie）坦言，是次抗疫基金遠水不能救近火，有援助也阻止不到行業裏的结業速度，因為客量遠低於正常情況。

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他說：「只有客人定期光顧療情才有機會正常運作。而且我們這行的租金和薪酬開支非常大，真的想救援的話請在這兩點入手，直接幫忙交租出糧，才有機會捱得過這劫。」

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