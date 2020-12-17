【附開店優惠詳情】DONKI 驚安之殿堂再開新店! 情熱笑店開張

DONKI 驚安之殿堂近月不斷開新店，繼上水匯店開張(按此瀏覽詳情)後，山頂廣場的情熱笑店將於 12 月 18 日開幕。



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DONKI 驚安之殿堂表示，為慶祝香港首間屋台型式分店開幕，店方特別準備一系列精彩優惠和活動。

於「情熱笑店 山頂廣場」以當日收據消費滿 $300 或以上之顧客，即可獲贈以下精美禮品(3選1)。

精美禮品選擇1: 香港限量版DON DON DONKI帆布袋(12月18日起；10AM-10PM)

精美禮品選擇2: DON DON DONKI繪馬板 – 選擇你喜愛的寄語並掛在店內神社裝飾展示。(12月18-20日；10AM-10PM)

精美禮品選擇3: 扭氣球(12月18-20日；11AM-1PM、2-4PM及5-7PM)

▲ DONKI 驚安之殿堂情熱笑店

買家於 1 月 17 日 10PM 或之前集齊「情熱笑店 山頂廣場」及任何 2 間DON DON DONKI 分店印花, 即可於任何 DON DON DONKI 分店顧客服務部換取零食小禮物一份。(12月18日至1月17日10PM)

至於 12 月 18 日 起於「情熱笑店 山頂廣場」惠顧 5 個不同的屋台食攤，即送珍寶雞串一串。印花卡可於「情熱笑店 山頂廣場」禮品換領處領取。

此外，店方更有限定版型格 DONKI 八達通卡發售。

▲ DONKI 驚安之殿堂情熱笑店優惠

情熱笑店詳情

店舖地址 : 山頂廣場1樓112-113號舖

營業時間 : 上午10時至晚上10時 (12 月 18 日早上10時正式開幕)

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▲ DONKI 驚安之殿堂情熱笑店優惠

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