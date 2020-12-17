  • 15°C
香港時間 : 20201217日 (四) 20:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【附開店優惠詳情】DONKI 驚安之殿堂再開新店! 情熱笑店明天開張

業界頭條 19:54 2020/12/17

分享：

DONKI 驚安之殿堂近月不斷開新店，繼上水匯店開張(按此瀏覽詳情)後，山頂廣場的情熱笑店將於 12 月 18 日開幕。
    
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

DONKI 驚安之殿堂表示，為慶祝香港首間屋台型式分店開幕，店方特別準備一系列精彩優惠和活動。

於「情熱笑店 山頂廣場」以當日收據消費滿 $300 或以上之顧客，即可獲贈以下精美禮品(3選1)。

精美禮品選擇1: 香港限量版DON DON DONKI帆布袋(12月18日起；10AM-10PM) 

精美禮品選擇2: DON DON DONKI繪馬板 – 選擇你喜愛的寄語並掛在店內神社裝飾展示。(12月18-20日；10AM-10PM) 

精美禮品選擇3: 扭氣球(12月18-20日；11AM-1PM、2-4PM及5-7PM) 

DONKI 驚安之殿堂情熱笑店

買家於 1 月 17 日 10PM 或之前集齊「情熱笑店 山頂廣場」及任何 2 間DON DON DONKI 分店印花, 即可於任何 DON DON DONKI 分店顧客服務部換取零食小禮物一份。(12月18日至1月17日10PM)  

至於 12 月 18 日 起於「情熱笑店 山頂廣場」惠顧 5 個不同的屋台食攤，即送珍寶雞串一串。印花卡可於「情熱笑店 山頂廣場」禮品換領處領取。 

此外，店方更有限定版型格 DONKI  八達通卡發售。

DONKI 驚安之殿堂情熱笑店優惠

情熱笑店詳情

店舖地址 : 山頂廣場1樓112-113號舖

營業時間 : 上午10時至晚上10時 (12 月 18 日早上10時正式開幕)

【其他內容】 【附優惠詳情】一盒齊三色! Govek 聖誕口罩買一送一 全獨立包裝售 $24.5 盒

 【其他內容】 【附購買連結】消委會 5 星滿分口罩! 肯納絲 Canuxi 港產口罩售$50/50個起

DONKI 驚安之殿堂情熱笑店優惠

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

相關文章

【香港失業率】本港失業率微跌至6.3% 　餐飲・零售續成失業重災區
今日
【香港失業率】本港失業率微跌至6.3% 　餐飲・零售續成失業重災區
【中小企福音】第4波疫情叫苦連天　政府向防疫抗疫基金注資 64 億元
今日
【中小企福音】第4波疫情叫苦連天　政府向防疫抗疫基金注資 64 億元
港增 96 確診 + 70 初步確診 26 宗源頭不明 中環有髮廊爆疫 4 員工確診
今日
港增 96 確診 + 70 初步確診 26 宗源頭不明 中環有髮廊爆疫 4 員工確診
著數優惠 市場拓展 山頂 山頂廣場 The Peak Galleria 驚安之殿堂

下一篇文章

【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】電腦節冬季購物節動漫電玩節取消・書展停・工展會延期　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】電腦節冬季購物節動漫電玩節取消・書展停・工展會延期　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣