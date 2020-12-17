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【香港疫情】美心旗下西餅廠兩員工確診　「千両」員工染疫銅鑼灣分店停業

業界頭條 13:57 2020/12/17

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美心集團旗下西餅廠有兩名員工確診新冠肺炎，據悉兩名員工的工作崗位並不涉及公司生產線。另外，美心旗下迴轉壽司餐廳「千両」銅鑼灣時代廣場分店亦有員工確診。該分店今日貼出告示，指由今日起暫停營業至另行通知。

美心集團食品製造總經理黃錦鴻，今日向員工發信指西餅廠兩名員工昨日確診，兩人最後上班日期，分別是為 12 月 8 日及 12 日，其工作崗位屬於兩個獨立工作區，並不涉及公司生產線。

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美心集團表示，公司已即時於全廠徹底清潔及消毒，及安排兩組員工共 40 人接受新冠肺炎病毒測試，結果均呈陰性。

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Photo：Exploringlife@Wikipedia

撰文 : 廖淑瑩

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