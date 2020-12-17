港增 96 確診 + 70 初步確診 26 宗源頭不明 中環有髮廊爆疫 4 員工確診

本港第四波新冠肺炎疫情持續，截至今天（17 日）凌晨零時，新增 96 宗確診個案，包括 6 宗輸入及 90 宗本地個案，當中有 26 宗為源頭不明。在 96 宗個案中，有 45 男 51 女，年齡由 5 個月大至 87 歲。至今天下午，衛生防護中心接獲 70 多宗初步確診個案。



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在確診個案中，有不少均與之前的群組有關聯，如有 1 宗屬葵盛西邨群組、1 宗將藍隧道、1 宗日出康城群組，另外跳舞群組仍有 4 宗新增個案。此外，中環威靈頓街荊威廣場 8 樓一間髮廊及水療店（Glow）舖出現爆發，有 4 位員工確診，另有一位客人亦確診，衛生署已要求 30 多位員工做檢疫，並發出強制檢測令，凡於 12 月 8 日或之後到過該店的市民，必須接受病毒檢測。

另外，衛生防護中心指出，昨天於博愛醫院一宗死亡個案，死者生前連續一周發燒及咳嗽，被抬上救護車時已需要急救，其後發生死者對新冠病毒呈初步陽性，感染源頭暫時未明，已交由死因裁判官跟進。

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