【中小企福音】第4波疫情叫苦連天　政府向防疫抗疫基金注資 64 億元

新冠肺炎第 4 波疫情爆發料引起新一輪失業潮，政府「救市」宣布將向防疫抗疫基金注資港幣 64 億元，補助因收緊社交距離措施而受重創的行業。

政務司司長張建宗今日（12 月 17 日）會見傳媒，指將向立法會申請注資港幣 64 億元於防疫抗疫基金，其中 55 億元會用作推出 19 項資助，9 億元留作應急，各行各業最快可於 1 月可收到資助。

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張建宗指出，新冠肺炎疫情嚴峻，而業界只有很短時間應對，政府有責任支援各行各業，是次援助將集中援助因政府收緊社交距離措施而重創的行業，包括：健身中心、美容院、食肆、幼稚園等受「限聚令」之類措施影響的表列處所，相關資助額將較上一輪增加 1 倍。

他又指，當前控制新冠肺炎疫情是政府當務之急，只要香港可以重新對外通關，經濟亦將重新起動。

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